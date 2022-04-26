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Эксперт оценил эффект от запрета экспорта пальмового масла из Индонезии

Эксперт Березнюк оценил влияние на Россию запрета экспорта пальмового масла из Индонезии
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Власти Индонезии объявили о введении бессрочного запрета на экспорт пальмового масла с 28 апреля. Он продлится до тех пор, пока на внутреннем рынке не исчезнет дефицит и цены не станут более доступными. На внутреннем рынке России это решение отразится не слишком сильно. Такое мнение высказал во вторник, 26 апреля, управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.

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Он напомнил, что Россия сама является одним из крупнейших глобальных производителей и экспортеров подсолнечного масла.

«Есть позитивные моменты. Например, для наших экспортеров подсолнечного масла, поскольку ограничения одного из крупнейших производителей масла в мире, безусловно, заставит мировые цены двигаться вверх», — сказал эксперт в беседе с «Ридусом».

По словам Березнюка, ограничения на экспорт пальмового масла из Индонезии носят временный характер, поскольку для страны это крайне важная номенклатура в плане экспорта и поступления денег в бюджет, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне глава хлебозавода «Коломенский» Дмитрий Козлов, передает «Секрет фирмы» предупредил, что запрет экспорта пальмового масла из Индонезии наиболее заметно скажется на кондитерской отрасли в России, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 8 апреля, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала Индекс мировых цен на ключевые продовольственные товары, из которого следует, что цены поднялись до самой высокой отметки за всю историю из-за спецоперации России по защите жителей Донбасса. Отмечается, что она повлияла на рынки растительных масел и основных зерновых культур. Индекс фиксирует помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, передает НСН.

Индекс ФАО на растительные масла вырос на 23,2 п.п. При этом согласно таблице организации по изменению этого индекса, он повысился на 46,9 п.п.

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