Семьям погибших в детском саду под Ульяновском выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей. Об этом 26 апреля сообщил ТАСС вице-губернатор региона Александр Коробко.

«По распоряжению губернатора [Ульяновской области Алексея Русских] семьям погибших будет оказана помощь в размере 1 млн рублей, раненым — 500 тыс. рублей», — сказал Коробко.

Ранее в этот день мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, он состоял на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. В учреждении, по предварительным данным, нет охраны, только тревожная кнопка. До этого он встретился с 68-летним пенсионером Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.