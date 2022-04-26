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Пушилин заявил о просьбе оставшихся на «Азовстали» военных ВСУ эвакуироваться в Турцию

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 26 апреля заявил, что боевики украинской националистической группировки «Азов», которые остались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, просят эвакуировать их в Турцию.

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«Киеву они не особо доверяют. У них в последних просьбах идет эвакуация не в Киев, не на часть, подконтрольную Украине, а они хотят в Турцию», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Позже в этот день конфликтолог Денис Денисов предположил, что украинские власти оставят боевиков «Азова» на территории предприятия для уничтожения, так как националисты оказывали на них давление.

Военный эксперт Виктор Литовкин, в свою очередь, заявил, что Киев запрещает боевикам эвакуироваться оттуда, потому что «подразумевается команда «умереть и быть героями», чтобы Украина вся равнялась на них».

25 апреля в Минобороны России сообщили, что власти в Киеве сорвали гуманитарную операцию на предприятии «Азовсталь». Никто из находящихся на заводе снова не воспользовался открытым Россией в понедельник гуманитарным коридором.

На заводе «Азовсталь» продолжается противостояние российских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов». Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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