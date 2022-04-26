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Более 150 дворов во Владивостоке благоустроят до конца 2022 года

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Во Владивостоке стартовало благоустройство дворов. Коммунальные службы преображают более 20 придомовых территорий. На части создадут новые детские площадки, на части разместят места для занятий спортом, у некоторых домов заасфальтируют и приведут в порядок дорожки.

Комфортные дворы получат жители домов на улице Лермонтова, Океанском проспекте, улице Адмирала Юмашева, Волкова, Гамарника и Овчинникова, пишет Vostokmedia.

В целом в этом сезоне планируют отремонтировать 151 двор. 17 из них приведут в порядок по краевой программе ремонта, остальные — в рамках новой федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока».

По словам главы Владивостока Константина Шестакова, по этой программе за несколько лет в городе удалось отремонтировать шестую часть всех дворов.

Ранее сообщалось, что в этом году во Владивостоке продолжат благоустройство популярного пляжа на мысе Ахлестышева. На территории установят спортивную и игровую площадки, раздевалки, душевые и уборные. Также продолжится обустройство велодорожки.

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