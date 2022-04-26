Более 150 дворов во Владивостоке благоустроят до конца 2022 года
Во Владивостоке стартовало благоустройство дворов. Коммунальные службы преображают более 20 придомовых территорий. На части создадут новые детские площадки, на части разместят места для занятий спортом, у некоторых домов заасфальтируют и приведут в порядок дорожки.
Комфортные дворы получат жители домов на улице Лермонтова, Океанском проспекте, улице Адмирала Юмашева, Волкова, Гамарника и Овчинникова, пишет Vostokmedia.
В целом в этом сезоне планируют отремонтировать 151 двор. 17 из них приведут в порядок по краевой программе ремонта, остальные — в рамках новой федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока».
По словам главы Владивостока Константина Шестакова, по этой программе за несколько лет в городе удалось отремонтировать шестую часть всех дворов.
Ранее сообщалось, что в этом году во Владивостоке продолжат благоустройство популярного пляжа на мысе Ахлестышева. На территории установят спортивную и игровую площадки, раздевалки, душевые и уборные. Также продолжится обустройство велодорожки.