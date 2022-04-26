В программе юбилейного 25-го ПМЭФ — сессия «Мировой рынок газа сегодня и завтра»

В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится сессия «Мировой рынок газа сегодня и завтра», посвященная вопросам функционирования российской газовой отрасли в новых условиях.

Газ остается самым чистым углеводородным источником энергии и имеет наиболее благоприятные перспективы на мировом энергетическом рынке. Эксперты полагают, что в условиях нарастания негативных явлений в мировой экономике газ может стать единственным видом топлива, способствующим достижению экологических целей при сохранении экономической эффективности мирового топливно-энергетического комплекса. Ожидается, что к 2035 году доля газа в мировом энергобалансе достигнет 26%. По итогам 2021 года Россия занимает второе место в мире по добыче газа и первое — по экспорту. Доля поставок газа в страны ЕС из России достигает 40%.

В результате сокращения поставок российского газа в Евросоюзе наблюдается увеличение стоимости ЖКХ, остановка многих производств, повышение уровня безработицы. Несмотря на санкционное давление со стороны ряда государств, занявших недружественную позицию по отношению к Российской Федерации, российская газовая отрасль сохраняет стабильность. Продолжается работа над диверсификацией экспортных маршрутов поставок российского газа. Заинтересованность в его импорте растет в странах АТР, которые год от года демонстрируют увеличение спроса на энергоресурсы. Также идет работа над расширением использования газа внутри страны. В частности, по поручению президента Российской Федерации продолжается газификация и догазификация регионов России, расширяется рынок газомоторного топлива.

«Российская газовая отрасль продолжает стабильно функционировать, несмотря на давление со стороны недружественных стран. Мы продолжаем экспортировать газ, работаем над диверсификацией экспортных направлений. Разрабатываются программы расширения экспорта энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года в КВЦ «Экспофорум».