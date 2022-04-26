Прямой эфир
Мир
Генсек ООН предложил создать контактную группу с Россией и Украиной
Мир
МИД РФ заявил о желании избежать вмешательства в конфликт в Приднестровье
Мир
В армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы
Мир
Путин заявил Эрдогану о прекращении боевых действий в Мариуполе
Мир
В Минобороны Британии заявили о праве Украины наносить удары по РФ
Мир
В Приднестровье отменили парад Победы на 9 мая
Мир
Росгвардия обнаружила заминированные тела украинских военных под Харьковом
Мир
Правительство Польши отказалось платить за российский газ в рублях
Мир
МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции
Общество
В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений
Мир
В Приднестровье введен красный уровень террористической опасности
Сюжет:

В программе юбилейного 25-го ПМЭФ — сессия «Мировой рынок газа сегодня и завтра»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится сессия «Мировой рынок газа сегодня и завтра», посвященная вопросам функционирования российской газовой отрасли в новых условиях.

Газ остается самым чистым углеводородным источником энергии и имеет наиболее благоприятные перспективы на мировом энергетическом рынке. Эксперты полагают, что в условиях нарастания негативных явлений в мировой экономике газ может стать единственным видом топлива, способствующим достижению экологических целей при сохранении экономической эффективности мирового топливно-энергетического комплекса. Ожидается, что к 2035 году доля газа в мировом энергобалансе достигнет 26%. По итогам 2021 года Россия занимает второе место в мире по добыче газа и первое — по экспорту. Доля поставок газа в страны ЕС из России достигает 40%.

В результате сокращения поставок российского газа в Евросоюзе наблюдается увеличение стоимости ЖКХ, остановка многих производств, повышение уровня безработицы. Несмотря на санкционное давление со стороны ряда государств, занявших недружественную позицию по отношению к Российской Федерации, российская газовая отрасль сохраняет стабильность. Продолжается работа над диверсификацией экспортных маршрутов поставок российского газа. Заинтересованность в его импорте растет в странах АТР, которые год от года демонстрируют увеличение спроса на энергоресурсы. Также идет работа над расширением использования газа внутри страны. В частности, по поручению президента Российской Федерации продолжается газификация и догазификация регионов России, расширяется рынок газомоторного топлива.

«Российская газовая отрасль продолжает стабильно функционировать, несмотря на давление со стороны недружественных стран. Мы продолжаем экспортировать газ, работаем над диверсификацией экспортных направлений. Разрабатываются программы расширения экспорта энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года в КВЦ «Экспофорум».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022