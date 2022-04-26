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Путин отметил заслуги преподавателя Тамбовского госуниверситета

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Доцент кафедры игровых и циклических видов спорта Тамбовского государственного университета имени Гавриила Романовича Державина Александр Кейно 26 апреля получил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Указ подписал лично президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщили в ИА «Онлайн Тамбов.ру».

«Александр Кейно работает в сфере физкультуры и спорта Тамбовской области более 30 лет. Он — чемпион и призер всероссийских соревнований, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, спортивный судья всероссийской и международной категорий», — говорится в публикации.

Под предводительством Кейно сборная Державинского университета выигрывала студенческий чемпионат мира дважды, шесть раз — чемпионат России среди студентов по зимнему полиатлону и 12 — по летнему.

Также благодарственного письма удостоился заместитель директора по науке Института права и национальной безопасности Державинского университета Роман Зелепукин. Он в ходе выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва был ответственным за работу Центра общественного наблюдения Тамбовской области.

Накануне, 25 апреля, российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков получил звание «Заслуженный тренер России».

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