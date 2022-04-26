Политолог отметил уникальную позицию Сербии по отношению к России

Политолог Денис Денисов 26 апреля рассказал о необычной позиции Сербии по отношению к России в интервью изданию Украина.ру.

«Совершенно понятно, что позиция Сербии в нынешней ситуации достаточно уникальна и зачастую, если брать особенно население, народ Сербии, комплиментарна относительно Российской Федерации», — говорится в публикации.

Так, «в целом ряде регионов мира возникла определенная напряженность, начиная с Тайваня и заканчивая тем же Косово». Денисов отметил, что сербское руководство нервно реагирует на инициативы, связанные с поставками вооружения в регионы Косово и Митохии, которую по-прежнему официальные лица в Белграде считают территорией Сербии, в то время как Косово признали порядка ста стран.

При этом, сакцентировал внимание политолог, президент страны Александр Вучич и его окружение, достаточно часто говорят, что отношения с Россией для них действительно очень важны.

Помимо этого, Денисов уверен, что 95-97% сербов солидарно с русским населением и с Российской Федерацией. «И зачастую, находясь в Сербии, складывается ощущение — после Москвы, после Санкт-Петербурга — что сербы в этом отношении гораздо более русские, чем многие русские в этих городах, это интересно», — подметил он.

Политолог также добавил, что Сербия, «будучи европейской страной, еще и будучи зажатой между странами», представителями североатлантического Альянса, Европейского Союза, пытается балансировать.

21 апреля сербский лидер заявил, что Белград не пойдет вслед за Западом по пути ограничительных мер против России, поскольку это поставило бы под угрозу национальные интересы его страны. Он напомнил, как в 1999 году 19 стран НАТО бомбили Югославию и ввели санкции. Президент подчеркнул, что страна не вводила «санкции против кого бы то ни было, поскольку не верим, что они что-то меняют».

17 апреля Вучич также заявлял, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

8 апреля также стало известно, что Евросоюз исключил Сербию из списка стран, попадающих под санкции за ввоз нефти из РФ, и она продолжит получать поставки российской нефти.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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