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Музей службы конвоирования открыли в Красноярске

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В Красноярске заработал Музей службы конвоирования. Камеры для перевозки осужденных, купе караула и помещение кухни разместили в специально оборудованном вагоне. Там же установлены манекены конвоиров и конвоируемых лиц в одежде разных лет.

Необычную экспозицию организовали сотрудники управления по конвоированию ГУФСИН. Она посвящена истории и современности службы конвоя в России. Чтобы попасть в музей, необходимо собрать группу и подать заявку в краевое управление ГУФСИН.

ИА KrasnoyarskMedia напоминает, что история конвойной службы началась в России с указа императора Александра III от 20 января 1886 года. Уголовно-исправительная система РФ приняла функции конвоирования с 1 января 1999 года. В Красноярском крае служба по перевозке преступников включает в себя три основных направления: конвоирование автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Ранее сообщалось о планах создания на Колыме историко-культурного комплекса «Музеи памяти». Инициатива принадлежит сотрудникам Государственного музея истории ГУЛАГа. Для этого они предлагают использовать территорию обогатительной фабрики в Хасынском округе. В числе памятников, которые могут включить в комплекс, упоминаются монумент «Маска скорби», лагерь «Бутугычаг» и пересыльная тюрьма.

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