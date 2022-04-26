Путин заявил о политических причинах в отстранении паралимпийцев РФ от Игр

Отстранение российской сборной спортсменов-паралимпийцев от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине сделано сугубо по политическим причинам и не поддается никакой критике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами — победителями и призерами Олимпиады и Паралимпиады в Пекине 26 апреля.

«Вы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине. В открытой честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось — это, конечно, не поддается никакой критике. Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта — открыто, и не побоюсь этого слова, цинично, были попраны сами базовые права человека», — сказал Путин, комментируя отстранение сборной российских спортсменов-паралимпийцев.

Путин также отметил уверенность в том, что дальнейшая коммерциализация олимпизма и паралимпизма является путем к их деградации. Россия же со своей стороны, по словам президента РФ, приложит все силы для обеспечения прав своих спортсменов и будет проводить соревнования, открытые для всех партнеров. Среди таковых, например, Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов, отметил он.

«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», — подчеркнул Путин.

Ранее, вручая золотым призерам Олимпиады в Пекине государственные награды в Кремле, Путин отдельно отметил мастерство олимпийской чемпионки XXIV Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании Камилы Валиевой, которая, по его словам, вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства. Президент выразил уверенность, что это было бы невозможно сделать какими-либо «дополнительными средствами».

Напомним, 2 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Играм в Пекине. Президент МПК Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако на следующий день, 3 марта, допуск был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение чудовищным. По его словам, только вчера было принято одно решение, а «сегодня это решение поменяли».

После того, как паралимпийская сборная России узнала о своем отстранении от зимних Паралимпийских игр в Пекине, спортсмены спели национальный гимн и сорвали с экипировки наклейки, скрывающие российский флаг, так как им изначально было запрещено использовать на соревнованиях государственную символику своей страны.

Спустя несколько дней российские власти приняли решение провести альтернативные игры для российских паралимпийцев — «Мы вместе. Спорт» — с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске. Шеф белорусской миссии на Паралимпиаде в Пекине Николай Шудейко подтвердил участие в них и белорусских спортсменов, которых также отстранили от участия в Паралимпиаде.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Тогда в Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Как указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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