Лавров оценил вероятность отмены вето в Совбезе ООН

Без права вето в Совете безопасности ООН «пойдет вразнос», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком организации Антонио Гутеррешем 26 апреля в Москве.

«Право вето никуда не денется, я могу это ответственно подтвердить. Право вето — это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос», — сказал он, комментируя предстоящее голосование по проекту резолюции Лихтенштейна.

Речь идет о проекте документа, который внес в Генассамблею ООН Лихтенштейн. Он предписывает проводить встречу органа каждый раз, когда в Совбезе используют право вето.

Говоря о внесенной резолюции, Лавров отметил, что она не имеет отношение и «не будет влиять каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета безопасности ООН».

Кроме того, на пресс-конференции глава российского МИДа напомнил о необходимости соблюдения устава ООН.

«Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений: либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН», — подчеркнул он.

Переговоры с Гутерришем Лавров провел ранее во вторник. Он сообщил генсеку, что ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. Также министр отметил, что Россия оперативно откликнулась на инициативу генсека провести встречу в Москве по целому ряду важных вопросов.

20 апреля Гутерреш направил письма президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Тогда он сообщал, что хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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