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В армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы

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Военные армии Нидерландов выразили недовольство планами властей своей страны поставлять Киеву самоходные артиллерийские гаубицы. Об этом сообщило издание De Telegraaf 26 апреля.

Спецоперация в Донбассе 26 апреля. Текстовая трансляция
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Как заметил председатель Ассоциации офицеров Нидерландов (NOV) Нильс ван Вензель, военные разочарованы планами правительства по поставкам Киева такого рода оружия, так как данное вооружение «крайне необходимо для увеличения огневой мощи самой армии страны».

«Я понимаю, что Украину нужно поддерживать, но в то же время от нас ждут, чтобы наши вооруженные силы были в порядке, и эти самоходные артиллерийские установки — хороший инструмент для поддержания армии», — отметил председатель ассоциации.

Такое же мнение выразил и генерал-лейтенант Тон ван Лун. Он считает, что если Нидерланды все-таки решат передать Киеву гаубицы, то перед этим сначала нужно подготовить план для укрепления потенциала собственной армии.

По информации De Telegraaf, говоря о гаубицах, речь идет о Panzerhaubsitze 2000 немецкого производства, которые находятся на хранении в Нидерландах.

Ранее 22 апреля министр обороны страны Кайсу Оллонгрен сообщила, что Нидерланды планируют поставить Украине самоходные артиллерийские установки. Она отметила, что по поводу поставок этих вооружений проводит консультации со своим немецким коллегой. Оллонгрен выразила надежду, что решение о поставках скоро будет принято.

На прошлой неделе глава минобороны Нидерландов также заявила о намерении страны поставить Киеву тяжелую военную технику, начиная с бронетранспортеров. Ранее страна поставляла Украине нелетальное оружие — военное снаряжение, в том числе снайперские винтовки, боевые шлемы, бронежилеты и металлодетекторы.

До этого, 18 марта, также стало известно, что Германия и Нидерланды по запросу НАТО передадут Словакии американские зенитные ракетные комплексы (ЗРС) Patriot. Взамен этого Братислава должна направить на Украину российские системы С-300. Как сообщила Оллонгрен, ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российской спецоперации по защите Донбасса «делает этот вклад необходимым».

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы противоракетной обороны по закону не могут быть переданы третьим странам. В частности, он подчеркнул, что Москва не допустит передачу С-300 из других государств на Украину.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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