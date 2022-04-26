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Захарова ответила на слова замглавы минобороны Британии об ударах по РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова замглавы минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что Киев для нарушения снабжения российской армии имеет право наносить удары по территории РФ. Об этом она написала во вторник, 26 апреля, в своем Telegram-канале.

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«Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия — одна из этих стран», — ответила Захарова.

Она добавила, что «глубина полета мысли» руководства министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту главы МИД этой страны Лиз Трасс, прежде заявившей, что после Украины Россия планирует «захватить Прибалтику».

Ранее во вторник Хиппи допустил использование Украиной вооружения, поставляемого европейскими странами, в том числе самой Великобританией, для того, чтобы поражать военные цели в глубине России, тем самым нарушая логистику и пути снабжения. Он добавил, что такое право Украины легитимно при условии, что ударам не подвергается мирное население.

На прошлой неделе, 24 апреля, стало известно что Великобритания поставит Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 мм и 45 тыс. снарядов к ним. Отмечалось, что гаубицы будут отправлены в Польшу, где украинских военных обучат обращению с новой техникой. После этого AS-90 планируется отправить на Украину.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны стран НАТО будут продолжаться.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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