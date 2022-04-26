В ГД ответили на расширение Великобританией экспортных санкций против РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — единственная британская технология, которая «тотально разрушает Украину». Об этом во вторник, 26 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, комментируя новые экспортные санкции Соединенного Королевства против РФ.

«Сложно сказать, что имели ввиду в Великобритании, запрещая к продаже в Россию технологий, которые «могут использоваться против Украины». Единственная британская технология, тотально разрушающая Украину, — это премьер Борис Джонсон и его слабо образованный кабинет. Но Россия на применение этой технологии не влияет и покупать ее не собиралась», — указал он.

По мнению политика, всё это больше похоже на попытку не дать забыть Украину в британском обществе, у Джонсона в настоящее время нет иных рычагов для поддержки своего рейтинга, кроме антироссийской истерии. Британский кабмин спасается за счет украинской темы, демонизируя Россию и обеляя украинский нацизм, добавил депутат.

«Всё рано или поздно встанет на свои места, и британское общество узнает правду, и как ранее [бывший премьер-министр Великобритании] Тони Блэр извинялся за Ирак, Джонсон будет оправдываться перед британским обществом за поддержку террористического режима на Украине», — заключил Нифантьев.

Накануне в британском министерстве внешней торговли заявили о том, что Лондон запретил экспорт на территорию России товаров, в том числе технологий, которые «могут быть использованы против Украины». Указывалось, что продукция, на которую распространяется эмбарго, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения.

При этом власти отменили ввозные пошлины и квоты на продукцию украинского производства «в соответствии с соглашением о свободной торговле».

Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Европе громче стали звучать призывы об отказе от российских энергоресурсов. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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