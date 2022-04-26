Прямой эфир
Политика
Госдума приняла закон о запрете сбора личных данных без необходимости
Общество
Половина россиян планируют увеличить посевные площади на даче
Мир
Генсек ООН предложил создать контактную группу с Россией и Украиной
Мир
МИД РФ заявил о желании избежать вмешательства в конфликт в Приднестровье
Мир
В армии Нидерландов недовольны планами поставлять Киеву гаубицы
Мир
Путин заявил Эрдогану о прекращении боевых действий в Мариуполе
Мир
В Минобороны Британии заявили о праве Украины наносить удары по РФ
Мир
В Приднестровье отменили парад Победы на 9 мая
Мир
Росгвардия обнаружила заминированные тела украинских военных под Харьковом
Мир
Правительство Польши отказалось платить за российский газ в рублях
Мир
МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции

В Тольятти возбудили дело по факту незаконной постановки на учет 40 мигрантов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство внутренних дел России по городу Тольятти 26 апреля возбудило уголовное дело по факту постановки местной жительницей на миграционный учет 40 иностранных граждан. В агентстве НИА «Самара» сообщили, что эти действия были произведены незаконно.

По данным правоохранительных органов, в период с января по апрель текущего года гражданка 1979 года рождения фиктивно поставила иностранцев на миграционный учет по месту своей прописки без намерений предоставлять им помещение для проживания. В ходе допроса она созналась во всем.

Жительница Тольятти работает продавцом, ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности, при этом решила помочь мигрантам и получила за это 4 тыс. рублей.

1 ноября 2021 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами. Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022