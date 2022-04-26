В Тольятти возбудили дело по факту незаконной постановки на учет 40 мигрантов

Министерство внутренних дел России по городу Тольятти 26 апреля возбудило уголовное дело по факту постановки местной жительницей на миграционный учет 40 иностранных граждан. В агентстве НИА «Самара» сообщили, что эти действия были произведены незаконно.

По данным правоохранительных органов, в период с января по апрель текущего года гражданка 1979 года рождения фиктивно поставила иностранцев на миграционный учет по месту своей прописки без намерений предоставлять им помещение для проживания. В ходе допроса она созналась во всем.

Жительница Тольятти работает продавцом, ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности, при этом решила помочь мигрантам и получила за это 4 тыс. рублей.

1 ноября 2021 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами. Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.