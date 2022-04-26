В Финансовом университете предрекли восстановление экономики РФ в течение 5 лет

Россия сможет восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет, страна всегда находила возможность выходить из тяжелых ситуаций. Об этом президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров заявил во вторник, 26 апреля.

Накануне аналитики S&P Global Market Intelligence высказали мнение, что России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций, пишет Pravda.Ru.

Ожидается, что в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году — на 1,6%, пишет REGNUM.

«Не согласен с такой оценкой. Россия всегда находила резервы и возможности выходить из любой тяжелой ситуации. Глубоко убежден, что мы сможем восстановить положительные темпы развития экономики через пять-шесть лет», — цитирует его НСН.

По словам эксперта, для этого нужно использовать как старые, так и новые инструменты, а также более активно задействовать возможности Центробанка, который в настоящее время мало участвует в развитии экономики. Также Эскиндаров отметил, что в условиях санкций российским предпринимателям необходимо оказывать всестороннюю поддержку.

«Первое — это поддержка инициативы граждан и развитие всех форм предпринимательской деятельности. Также необходимо сократить всякий контроль за деятельностью индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса. Но для этого совершенно по-другому должна быть организована деятельность Центробанка и его взаимодействие с кредитными учреждениями», — заключил он.

Ранее, 17 апреля, Урсула фон дер Ляйен заявила, что дефолт в России — вопрос времени. По ее словам, санкции всё глубже въедаются в российскую экономику. Она уверена: «сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%».

14 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что США пытаются спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в российские ценные бумаги. При этом он подчеркнул, что американская сторона готова жертвовать интересами собственных компаний.

По мнению экономиста департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, западные страны спекулируют на тему дефолта в стране. Он отметил, что подобную меру можно расценивать как один из способов давления на Россию.