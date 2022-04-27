Нынешний трудовой кодекс (ТК) действует порядка 20 лет, и в начале 2022 года Минтруд анонсировал его обновление. С учетом западных санкций, ухода из России международных компаний и миграции населения внутри страны и за ее пределы, изменения должны быть кардинальными. Новые реалии уже меняют ТК и подзаконные акты. Давайте порассуждаем, как это происходит и о чем еще стоит подумать законодателям.

30 марта 2022 года правительство России фактически разрешило обмениваться сотрудниками во время сложных для компаний ситуаций. До сих пор передача работника между юридическими лицами, не аффилированными друг с другом, была запрещена.

Теперь же трудоустроенный на полный день у одного работодателя сотрудник сможет перейти в другую компанию, если он переведен на неполный рабочий день или отправлен в отпуск за свой счет. В таком случае с новым работодателем заключается срочный трудовой договор, действие соглашения на основном месте на этот срок приостанавливается. По истечении срочного контракта сотрудник возвращается к своему изначальному работодателю. Сейчас такой переход особенно актуален для сотрудников глобальных компаний — McDonald’s, Ikea, H&M, Volvo, Volkswagen, заморозивших свою работу на территории России.

Другой вопрос, который остается открытым, — оформление удаленной работы для сотрудников, которые хотели бы проживать в другой стране. Еще во время пандемии коронавируса Минтруд усовершенствовал механизм, который сейчас регулирует такую форму занятости. Сейчас это стало особенно актуально, поскольку с конца февраля некоторые специалисты уехали из России в Грузию, Армению, ОАЭ.

Формально ТК действует только на территории РФ. Поэтому есть нюансы с уплатой налогов. Российским резидентом считается человек, проживший на территории страны не менее 183 дней в году. Если он находится за рубежом дольше этого срока, то должен платить не 13% НДФЛ, а 30% — самостоятельно, без участия работодателя. Но законодательно этот вопрос до конца не отрегулирован: неясно, в какой именно момент работодатель должен перестать удерживать налог и как он должен понять, что работник уже не резидент.

Нет сегодня и инструментов, регулирующих оплату больничного за рубежом. Фонд социального страхования работает только на территории России. Аналогичная ситуация с декретными выплатами.

Еще одна проблема — переход на электронный документооборот: в такой формат разрешают перевести не все документы. Минтруд продолжает настаивать, что, например, работники должны расписываться на бумаге о прохождении инструктажей по безопасности. Для тех же удаленных сотрудников это может усложнить трудоустройство.

Из концепции нового законопроекта, которую Минтруд представил в феврале, известно, что планируется еще больше обелить рынок труда. Также в документе есть предложения обновить пособия для безработных, выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России, объединив ПФР и ФСС.

Кроме того, важно проработать вопросы, связанные с самозанятыми — мастерами маникюра, парикмахерами, людьми, которые проводят мастер-классы. Сегодня таких граждан в стране более 4,5 млн. Они платят самый маленький налог — 4–6%. Ожидается, что такой мягкий налоговый режим приведет к тому, что их станет еще больше. Но сейчас у этой категории нет обязательных социальных, пенсионных и других отчислений. Они не могут уйти в отпуск, декрет, официально заболеть и не потерять доход или претендовать на пенсию выше минимальной. Для решения этого вопроса планируют создать СРО, которая будут решать такие задачи по аналогии с сообществами арбитражных управляющих и оценщиков.

Законопроект также предполагает, что реорганизации подвергнется работа центров занятости населения. Из-за сложившейся сейчас на рынке труда ситуации правительство, наоборот, смягчило правила обращения в центры занятости. Так, в 2022 году сделать это смогут не только безработные, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск. Можно будет получить помощь с временным трудоустройством, открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при регистрации ИП, организации или фермерского хозяйства. Также возможно переобучение. В этом отношении было и одно спорное предложение — планы ввести дополнительные платные услуги в центре занятости. Однако это несет риски навязывания платных услуг людям, которые без того находятся в сложном финансовом положении.

Автор — юрист по трудовому праву hh.ru

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора