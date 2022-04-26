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Лавров заявил об отсутствии у Киева заинтересованности в переговорах с Москвой

Лавров заявил, что Москва не видит заинтересованности Киева в переговорном процессе
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Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас не интересует. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Но как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент [Украины Владимир] Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно. Это, конечно, удручает», — сказал министр на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что, «судя по всему, переговоры их особо не интересуют».

Лавров также отметил, что переговоры едва ли будут иметь какой-то результат, если накачка Украины оружием будет продолжаться.

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В свою очередь замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что контакты с Украиной продолжаются на уровне экспертных групп, Россия надеется на достижение результата.

«Мы никогда не выступали против переговоров, считаем, что мир всегда лучше, чем война. И дипломатия всегда должна превалировать», — сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, видят ли в России необходимость и смысл в продолжении таких контактов.

Днем ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором, но, какими именно будут его параметры, определит стадия военных действий, во время которой заключат соглашение. Министр также рассказал, что Россия учла замечания Киева в обновленной версии договора, однако пока не получила ответа.

22 апреля глава МИД России отметил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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