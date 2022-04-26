Международный союз конькобежцев (ISU) 25 апреля отменил этап Гран-при России по фигурному катанию сезона-2022/23. Инициаторами такого шага стали США, Канада, Франция и еще 11 стран. Велика вероятность, что в новом сезоне наши фигуристы не смогут выступить на международных стартах, как на недавнем чемпионате мира-2022, и будут соревноваться исключительно в России.

На мой взгляд, случилась огромная глупость и трагедия для всех. Это большая потеря как для наших спортсменов, которых лишили мечты, шанса доказать, что они лучшие в мире, так и для мирового фигурного катания и сильных иностранцев, которым не дали возможности соревноваться с сильнейшими россиянами, ведь не секрет, что наши фигуристы лучшие в мире. Особенно стоит выделить женское одиночное и парное катание. В парном даже в большей степени. Здесь, кроме Китая, и некому этот вид сейчас полноценно развивать хоть на сколько-то близком к нам уровне. В женском одиночном мы первые показали и доказали, что девушки могут прыгать четверные прыжки, тройной аксель. Это уже воспринимается как обыденность, как данность и строгая необходимость для побед. Теперь нас ждет регресс? У японок и американок будет меньше мотивации учить четверные, а они ведь уже учили.

Плохо всем, но и про мужское одиночное и танцы я бы также не забывала. У нас отличные ребята и танцевальные дуэты. Они показывают невероятный уровень, обогащали мировой спорт. Конкурировали и за счет этого росли. Всегда нужно стремиться соревноваться и конкурировать с самыми лучшими. Только так можно рассчитывать на прогресс. В этом и смысл спорта — искать достойного соперника, ориентироваться на него и двигаться вперед. Должно быть желание стать сильнее всех, быстрее всех. А так мы будем лучшими среди своих. Тоже почетно, но это совсем другое. То же самое относится и к иностранцам — полноценной радости от успеха не будет. Сложно чувствовать себя чемпионом, когда ты знаешь, что где-то есть ребята сильнее. И ты не то, что не смог бы у них выиграть. Может, и смог бы. Но тебя лишили самой возможности с ними соревноваться.

Очень жаль детей, которые оказались на пике своей карьеры в такой момент. Они вообще ни при чем, не отвечают за действия политиков. Я всегда считала, что спорт и мода вне политики. Но, к сожалению, нынешние реалии показывают, что это не так. Видимо, теперь и решение по возрастному цензу очевидно. Большинство будет за ужесточение. Но чудеса бывают. Смысла гадать нет, давайте подождем итогов голосования в конгрессе ISU.

Нашим фигуристам теперь будет непросто найти мотивацию тренироваться и выступать. Возникает вопрос: ради чего? Это ведь большой труд. И здесь должны вместе действовать и тренеры, и родители. Объяснять ребенку. Они же потратили на свою мечту все детство, всю сознательную жизнь. И когда у тебя отбирают то, что ты по праву заслуживаешь, легко на эмоциях от всего отказаться и бросить. Но это будет ошибка. Во-первых, будем надеяться, что через год, может, даже и раньше ситуация переменится. Во-вторых, есть внутренние соревнования, надо выступать на них. Развивать прежние, придумывать новые.

У федерации наверняка уже есть мысли, как действовать. Как минимум нужно задуматься о новом статусе Кубка России, чтобы поднять его значимость. Обычная практика — лучшие спортсмены выезжают на зарубежные старты, готовятся к чемпионатам мира и Европы, к Олимпиаде. Но хорошо бы и в родной стране выступать. Отличной идеей стал Кубок «Первого канала». Очевидно, что нам нужны еще турниры такого плана. Не уверена, что нужно обязательно гнаться за приглашением иностранцев. Это очень сложный вопрос, и в нем много нюансов, особенно в связи с происходящими в мире событиями. Решать не нам.

На мой взгляд, мы и так знаем, что сильнее всех. Так что проблемы скорее не у нас, а у них. Тех, кто нас «отменил». Они не будут развиваться, не будут знать, к чему надо стремиться. А нам нужно уметь подстраиваться под изменчивый мир. Я уверена, что у российского фигурного катания огромный потенциал и нам под силу создать собственную коммерческую лигу без какой-то оглядки на мировой спорт.

Автор — тренер ЦСКА, бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании, участница чемпионата Европы в парном катании вместе с Александром Энбертом

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