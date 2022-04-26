Ярмарку рассады организовали в Благовещенске

В Благовещенске впервые откроют ярмарку рассады. Торговую площадку организуют на парковке ТЦ «Флагман».

Горожане смогут купить на ярмарке качественную рассаду овощных культур, цветочных растений, саженцы плодово-ягодных и декоративных пород деревьев, кустарников местных производителей.

В городской администрации ИА PriamurMedia рассказали, что ярмарка будет работать каждый день с 1 мая по 39 июня, с 8:00 до 20:00.

С 17 июля в городе откроются ярмарки выходного дня с местными овощами, ягодами и другой продукцией амурских производителей. Их организуют также на прилегающей к ТЦ «Флагман» территории и у Общественно-культурного центра Благовещенска.