В Твери рассказали о месте начала шествия «Бессмертный полк»

В День Победы, 9 Мая, в Твери, как и в других городах России, пройдет шествие «Бессмертный полк» как дань памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Колонна начнет движение от стелы «Город воинской славы», сообщили в издании «Тверские ведомости».

Мероприятие начнется в 15:00. Желающих присоединиться к шествию попросили прийти заранее, что поможет успеть выстроиться в колонну.

Этот «Бессмертный полк» станет первым с 2019 года, проведенным в очном формате. До этого его переносили в онлайн-режим из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, в прошлом году москвичи провели акцию «Бессмертный полк» прямо на своих балконах. С портретами родственников вышли жители Басманного района столицы. А на Ладожской улице протянули баннер с фотографиями участников войны.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде Победы военные ДНР и ЛНР, а также участники спецоперации по защите Донбасса.