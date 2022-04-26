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Еще два детсада возведут в микрорайонах Липецка

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В Липецке намерены возвести два новых детских сада в развивающихся микрорайонах. Об этом зампред городского департамента образования Юлия Паньковик рассказала на сессии горсовета 26 апреля.

По ее словам, детсады возведут в микрорайонах «Звездный» и «Европейский». Работы запланированы на 2023–2024 годы. Также власти намерены создать дополнительные места для дошколят и в других новых микрорайонах.

Как уточняет LipetskMedia, на сегодняшний день очереди в детсады и ясли Липецка ликвидированы. Однако в микрорайонах «Звездный», «Европейский», «Университетский» учреждения переполнены. Возить детей в центр города и другие районы, где детсады недоукомплектованы, родителям неудобно.

На сессии горсовета также стало известно о строительстве новой школы на Соколе. По словам главы Липецка Евгении Уваркиной, школа появится вместо пристройки к лицею № 3, от строительства которой пришлось отказаться.

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