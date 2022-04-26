Новую школу возведут вместо пристройки к лицею № 3 в Липецке

В Липецке вместо пристройки к лицею № 3 на Соколе появится отдельная школа на 1,2 тыс. мест. Об этом глава города Евгения Уваркина сообщила на сессии горсовета 26 апреля.

По ее словам, на новый корпус лицея планировалось направить 380 млн рублей бюджетного кредита Минфина РФ, но в связи с подорожанием строительных материалов данных средств не хватит. Кроме того, пристройка не помещалась на земельном участке лицея.

Решить проблему планируется строительством новой отдельной школы, рассчитанной на 1200 учеников. Учреждение появится в яблоневом саду на участке, ранее занимаемом детским домом, пишет GOROD48.

Проектирование школы уже ведется. Для получения финансирования мэрия намерена включиться в федеральную программу.

Выделенные на пристройку к лицею 380 млн рублей будут перераспределены на другие объекты.