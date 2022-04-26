Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

Депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову присвоено звание Героя России. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован 26 апреля на интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», — говорится в тексте указа.

Делимханов с марта принимает участие в спецоперации по защите Донбасса, он руководил подразделениями бойцов из Чеченской Республики в ходе освобождения Мариуполя от украинских националистов.

На данный момент Делимханов находится на Украине вместе с росгвардейцами.

Ранее чеченский депутат был награжден тремя орденами Мужества, а также высшей наградой республики — орденом Ахмата Кадырова, имеет благодарность правительства РФ.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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