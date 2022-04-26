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Путин назвал блестящими победы российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

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Президент РФ Владимир Путин назвал блестящими победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Глава государства вручил спортсменам государственные награды на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля 26 апреля.

«Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики не только в нашей стране, но и во всем мире смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», — сказал он.

Орден Дружбы получили фигуристы Камила Валиева, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, лыжники Вероника Степанова и Алексей Червоткин. Ордена Почета удостоены фигурист Никита Кацалапов, лыжник Денис Спицов.

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Ранее, 26 апреля, госнаграды серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

На прошедших Играх сборная Олимпийского комитета России выиграла шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В медальном зачете россияне заняли девятое место. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, второе место заняла Германия, третье — Китай. Комментируя результаты соревнований, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что спортсмены в Пекине выложились по полной.

Соревнования прошли с 4 по 20 февраля 2022 года. В них приняли участие спортсмены из 91 страны, разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплин). Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году с 6 по 22 февраля.

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