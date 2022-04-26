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В Калужской области определили границы одной из самых крупных природных территорий

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В рамках национального проекта «Экология» министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа подписал приказ об утверждении границ и определении режима особой охраны памятника природы регионального значения «Лесной массив возле ст. Теребень». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила газета «Весть».

Данная природная территория расположена в Хвастовичском районе. В ней протекает множество ручьев и рек, самая крупная из которых носит название Рессета. Также там находятся болота, родники, озеро Ермоловское и Комаровский пруд.

В пределах лесного массива встречаются краснокнижные зубры, рыси, волки, бурые медведи, а в сезоны мигрируют лось европейский и косуля.

С 1 апреля в Калужской области стартовал пожароопасный сезон. В рамках подготовки к нему были заключены соглашения между лесничествами, особо охраняемыми природными территориями и заинтересованными организациями. Планы ликвидаций лесных пожаров разработаны для 18 территорий.

В Калужской области создан резерв противопожарного оборудования, снаряжения, инвентаря и горюче-смазочных материалов. Региональная диспетчерская служба и прямая линия лесной охраны работают круглосуточно. Для патрулирования лесов определены 24 наземных маршрута.

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