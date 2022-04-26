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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения склада с военной техникой ВСУ

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Министерство обороны РФ во вторник, 26 апреля, предоставило видеокадры объективного контроля, на которых запечатлен момент уничтожения складов с вооружением и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из данных разведки было установлено, что сосредоточение техники ВСУ находится в помещениях и на территории складской зоны.

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После подтверждения полученных сведений с помощью технических средств разведки по установленному складу был нанесен удар высокоточным ракетным вооружением, отметили в оборонном ведомстве. В результате ракетного удара объект был полностью уничтожен.

До этого, 15 апреля, Минобороны РФ опубликовало кадры удара ВМФ России по оборонному объекту в Киеве. Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» нанесли удар по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар», уничтожив цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет

14 апреля генерал-майор заявил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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