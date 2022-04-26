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Семьям погибших в детсаду под Ульяновском окажут психологическую помощь

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Семьям погибших при стрельбе в детском саду в Ульяновской области будет оказана медицинская и психологическая помощь. Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психолог», — написал он в Telegram.

Также Русских сообщил, что во время стрельбы ранена младший воспитатель.

«Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель — ей оказывается медицинская помощь», — пояснил губернатор.

Ранее в этот день неизвестный мужчина ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую в саду нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.

Мужчина пришел в детский сад во время тихого часа, предположительно с ружьем Иж-27. Учреждение никто не охранял. Правоохранители устанавливают мотив и обстоятельства преступления. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По информации «Известий», преступление совершил 26-летний Руслан Ахтямов.

Губернатор Ульяновской области ранее поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

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