Беспилотное такси в Иннополисе дополнили татарским языком

В Иннополисе (Татарстан) голосовое обслуживание беспилотного такси дополнили татарским языком. Об этом 26 апреля сообщает ИА «Татар-информ».

Голосовой помощник приветствует пассажира на татарском языке, затем просит надеть защитную маску и пристегнуть ремни. После этого человек может выбрать пункт назначения.

26 апреля в Татарстане празднуют День родного языка. Его отмечают ежегодно в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и поэта Габдуллы Тукая.

В марте 2022 года правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотного транспорта. Согласно программе, беспилотные автомобили смогут эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне на улицах Москвы, в Иннополисе и федеральной территории «Сириус». Без присутствия в салоне водителя-испытателя — на территории Иннополиса и инновационного центра «Сколково».

4 февраля стало известно, что в 2022 году российский автопроизводитель «КамАЗ» намерен выпустить первые четыре прототипа грузовых беспилотных автомобиля на базе модели «КамАЗ Continent». Машины будут использоваться для тестовых перевозок по трассе М-11 «Нева».