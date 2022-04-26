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Пресс-секретарь Песков: Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье

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Новости о непризнанной Приднестровской Молдавской Республике вызывают в Кремле обеспокоенность. Об этом 26 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

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По его словам, Москва внимательно наблюдает за тем, как развивается ситуация в регионе.

Ранее во вторник неизвестные взорвали в Приднестровье региональный радиоцентр, ретранслировавший российские радиопрограммы. Это крупнейший в Европе радиотелецентр, который принадлежал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», он способен передавать сигнал на территорию США, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Также в этот день Совет безопасности республики сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В связи с этим члены совета приняли решение о введении в стране красного уровня террористической опасности. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности общества и государства.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в свою очередь заявил, что обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России потребует продолжить спецоперацию.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

В тот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заверил, что Москва не видит рисков эскалации ситуации в непризнанном регионе. Россия стоит на позиции мирного урегулирования приднестровской проблемы «при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

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