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Жители Томска украли для майнинговой фермы электричества на 2 млн рублей

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В селе Лучаново Томской области двое жителей региона подозреваются в совершении кражи электроэнергии для своей майнинговой фермы на сумму 2 млн рублей. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в РИА «Томск».

«По предварительным данным, злоумышленники организовали майнинговую ферму в одном из строений, расположенном в селе Лучаново Томского района. В течение марта 2022 года их оборудование в обход приборов учета электроэнергии потребило более 250 тыс. кВтч», — говорится в региональном информационном агентстве.

Подозреваемые являются местными жителями 1984 и 1978 годов рождения. По факту проведения обысков и изъятия специальных вычислительных устройств возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Накануне, 25 апреля, Бадяевский районный суд Иркутской области обязал взыскать с жителя Усть-Ордынского Бурятского округа, организовавшего на своем участке майнинг криптовалюты, 28,6 млн рублей.

После осмотра участка обвиняемого выяснилось, что в помещениях, забитых сеном, скрыты стеллажи с розетками, к которым нарушитель подключал майнинговое оборудование. Собранная доказательная база оказалась достаточной для вынесения судебного решения.

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