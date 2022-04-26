В ГД назвали «погружением в вассальство» санкции Польши против компаний РФ

Своими санкциями в отношении российских компаний, в том числе «Газпрома» и «Новатэка», Польша наносит вред собственной экономике и гражданам. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Польша глубже погружается в «вассальство». Преданно заглядывая в глаза США, Варшава додумалась ввести собственные санкции, поскольку рестрикций Евросоюза ей показалось мало, указал депутат.

«На историю Варшава позволила себе наплевать, лишь бы очередной раз выслужиться перед США, увеличивая присутствие их войск на своей территории и продолжая иные действия в русле антироссийской политики. Своими санкциями Польша бросает камень в свой огород, вредя собственной экономике и гражданам», — подчеркнул политик.

Ранее в этот день министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьскийи рассказал о том, что Варшава ввела собственные санкции в том числе против «Газпрома», «Акрона» и «Новатэка».

Глава ведомства уточнил, что в нем 35 компаний и 15 физических лиц, в том числе из Белоруссии. В частности, Каминьский упомянул российского олигарха Вячеслава Кантора, который имеет около 20% в польской компании Azoty, а также «олигархов, связанных с режимом Лукашенко».

Накануне в Варшаве заявили, что Польша готова отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы. Отмечалось, что на данный момент польские газохранилища заполнены почти на 80%. При этом, как 22 апреля отметил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, Польша в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать Еврокомиссия.

Также 25 апреля исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, который затронет импорт нефти из РФ. Он отметил, что рестрикции могут включать постепенный отказ от российского энергоресурса или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Европе громче стали звучать призывы об отказе от российских энергоресурсов. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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