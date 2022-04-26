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Эксперт назвал Twitter долгожданной покупкой для Илона Маска

Эксперт Самойленко: для Илона Маска Twitter — долгожданное приобретение
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Для американского миллиардера Илона Маска Twitter — долгожданное приобретение, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко. Об этом он заявил во вторник, 26 апреля, «Известиям».

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Как напомнил специалист, в 2020 году бизнесмен предлагал купить социальную сеть за $43 млрд.

«В свою очередь, эта компания дает возможность миллиардеру активно распространять свою точку зрения — он ведь даже предложение о продаже и комментарии к руководителям соцсети также публиковал через Twitter. На Западе такое поведение потенциального инвестора уже назвали «новой моделью захвата бизнеса», довольно агрессивной и не имеющей возможности сопротивляться (Маск напрямую обращался к многомиллионной аудитории соцсети, точно так же, как критиковал структуру «Твиттера», его владельцев и функционал)», — подчеркнул Самойленко.

При этом эксперт предположил, что Маск будет использовать Twitter прежде всего для того, чтобы «раскручивать» самого себя и свою компанию Tesla.

Накануне стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд. Соглашение о покупке было единогласно одобрено советом директоров Twitter. Закрытие сделки ожидается в 2022 году. Как отмечается, после ее завершения Twitter станет непубличной компанией.

Основатель Twitter Джек Дорси, в свою очередь, поддержал приобретение компании Маском. Он отметил, что сожалеет о том, что Twitter, будучи публичной компанией, фактически принадлежал инвесторам и рекламодателям. Он подчеркнул, что Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

Ранее, 23 апреля, бизнесмен рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. При этом он уточнил, что интересы его не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. При этом он указал на то, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.

Сам Маск — активный пользователь Twitter. Он ведет переписку с подписчиками, политиками и коллегами по космической отрасли, включая главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Социальная сеть начала работу в 2006 году. Больше всего пользователей у Twitter в США, Японии, Индии, Бразилии, Индонезии и Великобритании.

В начале марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к Twitter в России по требованию Генпрокуратуры. Мера принята на фоне распространения в соцсети фейков о спецоперации РФ.

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