Уникальный музей тайги откроют осенью в Уссурийске

В Уссурийске на осень запланировано открытие музея уссурийской тайги. Об этом стало известно во время посещения площадки министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Музей создается при поддержке центра «Амурский тигр». Министр проинспектировал ход строительства как глава наблюдательного совета учреждения, поясняет ИА UssurMedia.

По словам Чуйченко, музей станет центром пропаганды красот Приморья, жемчужиной которого является амурский тигр.

Активная фаза строительства музея продолжается около трех месяцев. За это время рабочим удалось уложить фундамент и возвести стены первого этажа здания.

Проект предусматривает несколько выставочных залов, террасы и внутренний сад. Экспозиция будет состоять из природных разделов, один из которых полностью посвятят амурскому тигру. Этнографический раздел расскажет об истории и коренном населении Приморского края.

Само здание построят в духе приморской тайги — из соснового бруса. Стены будущего учреждения почти готовы, в течение полутора месяцев рабочие смонтируют кровлю.

Идея создать в Уссурийске музей тайги принадлежит центру «Амурский тигр». На средства организации ранее в округе построили административный корпус охотнадзора. Позже там же появился новый кормоцех.