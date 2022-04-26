В ГД оценили данные о подготовке США к многолетнему противостоянию с РФ

Власти США многие десятилетия ведут «необъявленную войну» против России. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя статью в The New York Times.

«США традиционно уже многие десятилетия ведут необъявленную войну против нашей страны. На разных этапах она по-разному называлась. Холодной войной, когда был СССР, активно велась подготовка к горячей войне. Именно поэтому США наращивали все виды вооружений, в том числе ядерных, устанавливали свои военные базы на территории Европы. Всё это сопровождалось и информационной войной, идеологическим противостоянием», — отметил он в беседе с «Думой ТВ».

По словам депутата, в 90-е же годы никто не собирался устанавливать искренне честные и дружеские отношения с Москвой, а Североатлантический альянс (НАТО) активно расширял зону своей деятельности.

«В конечном итоге России пришлось признать необходимость обеспечивать свою безопасность, защищаться от внешних угроз, причем понимая, что эти угрозы, прежде всего, идут с Запада», — добавил Новиков.

Накануне журналист Дэвид Сангер в своей статье для NYT отметил, что высказывание министра обороны США Ллойда Остина о намерении американской стороны ослабить Россию свидетельствует о том, что Вашингтон готовится к длительному противостоянию с Москвой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 24 апреля. Остин заявил, что США «хотят увидеть ослабление России». Тогда же стало известно, что Блинкен и Остин сообщили Зеленскому, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

В этот же день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. Он подчеркнул, что поставка вооружения Киеву «не способствует поиску дипломатического решения».

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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