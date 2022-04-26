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Опубликовано фото открывшего стрельбу в детском саду под Ульяновском

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В распоряжении «Известий» появилось фото мужчины, подозреваемого в убийстве детей в детсаду в Ульяновской области.

26 апреля мужчина с оружием вошел в детский садик и открыл огонь из ружья Иж-27. Погибли, по данным властей региона, четыре человека. Как ранее сообщил источник, нападавший застрелил нянечку, двоих детей 2016 и 2017 годов рождения и ранил воспитательницу.

Причиной произошедшего мог стать бытовой конфликт, отметили в областной администрации.

В настоящее время причины произошедшего в детском саду устанавливаются.

После стрельбы преступник покончил с собой. Личность мужчины, открывшего стрельбу, пока не установлена.

Злоумышленник проник в детский сад во время тихого часа, дети спали. Охраны у детского сада не было, только тревожная кнопка.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места стрельбы в детском саду в поселке Вешкайма. Здание оцеплено силовиками, во дворе стоит машина скорой.

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