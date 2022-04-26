Гендиректор FIDE оскорбил Карякина и пообещал добиться его пожизненной дисквалификации

Во вторник, 26 апреля, на Rutube опубликован первый выпуск авторской программы пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) «Шоу ВиЛ». Героем эпизода стал российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин.

Перед этим выпуском пранкеры от имени министра спорта Украины Вадима Гутцайта поговорили с гендиректором Международной шахматной федерации (FIDE) Эмилем Сутовским. В ходе беседы глава организации нелицеприятно высказался в адрес Карякина и заявил, что срок дисквалификации для него на полгода — «чрезмерно малый».

«Более того, по окончании срока дисквалификации я сам буду подавать на повторное рассмотрение о продлении. То, что Карякин наговорил, тянет не на полугодовое, а на пожизненное отстранение», — заявил он пранкерам.

Кроме того, в ходе разговора «министр спорта» предложил организовать специальный шахматный турнир между украинскими детьми, шахматистами и бойцами радикального батальона «Азов», чтобы продемонстрировать, что его бойцы не являются нацистами.

«Проводите — ваше право, и мы не скажем, что Украинская шахматная федерация совсем радикализировалась», — ответил на это Сутовский.

Вован и Лексус продемонстрировали запись российскому гроссмейстеру.

«Это мрак, что он сейчас наговорил», — прокомментировал высказывания Сутовского Карякин.

Шахматист подчеркнул, что бюджет FIDE был на 80–90% сформирован за счет российских компаний. «Он же лишает этого не Россию, он лишает всех шахматистов, которые играют в турнирах FIDE, призовых», — резюмировал он.

При этом отказ чиновника FIDE называть азовцев нацистами не вызвал у Карякина особого удивления. Он решил также перевести ролик на английский язык и отправить его для изучения в комиссию FIDE по этике и дисциплине.

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого Карякин открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. 6 апреля Федерация шахмат России сообщила о намерении подать апелляцию на решение FIDE по Карякину.