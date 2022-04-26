Лососевая путина начнется на Камчатке позже обычного

На Камчатке лососевая путина в этом году стартует с 8 июня, на неделю позже обычного. Планируется выловить 150 тыс. т рыбы всех видов добычи. Рекомендованный объем для освоения лосося на Дальнем Востоке — 322 тыс. т, сообщает региональное министерство рыбного хозяйства.

Глава Камчатского края Владимир Солодов призвал активизировать работу по привлечению местных жителей на работу на рыбопромышленных предприятиях.

В свою очередь глава минрыбхоза Андрей Здетоветский на расширенном оперативном заседании рассказал, что предприятия готовятся к путине. В настоящий момент происходят расконсервация производств и подготовка к прибытию сотрудников на заводы, пишет ИА KamchatkaMedia.

Прошлая лососевая путина завершилась на Камчатке 22 сентября. Она была признана удачной. Рыбаки показали второй рекордный результат за всю историю наблюдений: им удалось перешагнуть планку 440 тыс. т по всем видам рыболовства.