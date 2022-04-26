Погибшая в детском саду под Ульяновском нянечка пыталась защитить детей

Работница детского сада пыталась защитить детей от напавшего с оружием мужчины. Об этом 26 апреля рассказал «Известиям» источник.

Сообщается, что женщина заметила вооруженного злоумышленника и выбежала на крыльцо детского сада «Рябинка» в поселке Вешкайма, из-за выстрела нападавшего 35-летняя нянечка погибла.

После этого мужчина вошел в здание и направился в группу, где шел «тихий час». Охраны у детского сада не было, в результате стрельбы погибло двое детей: 2016 и 2017 года рождения. Пытавшаяся защитить детей воспитательница также получила ранение, она находится в больнице.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе правительства региона. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится доследственная проверка, ведется опрос свидетелей, на месте работают полиция и скорая помощь.

По данным ТАСС, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.