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Пять человек пострадали во Владимирской области при взрыве гранаты в парке

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Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке «Сосенки» в городе Александров Владимирской области. Бросивший гранату мужчина задержан. Об этом сообщили в администрации Александровского района во вторник, 26 апреля.

По данным местных СМИ, один из местных жителей бросил гранату в ходе конфликта с рабочими, которые производили благоустройство парка, пишет Life.Ru.

«Пять человек пострадали, всем оказана квалифицированная помощь. Здоровью и жизни людей ничего не угрожает. Нарушитель задержан правоохранителями, с ним ведутся следственные действия», — сказала глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Среди пострадавших двое работников подрядной организации, представитель стройконтроля, геодезист и главный архитектор, передает НСН.

По словам источника в правоохранительных органах, два человека находятся в реанимации, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, его расследует Следственный комитет.

Ранее, 24 апреля, в подмосковной Балашихе был задержан подозрительный мужчина, угрожавший взорвать гранату.

По некоторым данным, мужчина повздорил с соседом, из-за чего выбежал в подъезд. Позднее выяснилось, что разъяренный злоумышленник держал в руках не гранату, а шоколадное яйцо с игрушкой внутри.

За угрозу взрывом полицейские задержали мужчину и отвезли в отделение.

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