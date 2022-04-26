Путин присвоил звание Героя России Адаму Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову за мужество и героизм в ходе специальной военный операции. Указ главы государства опубликован 26 апреля на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента РФ, звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».

Делимханов находится в Донбассе вместе с росгвардейцами из Чечни.