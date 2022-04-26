Министр Волченко предрек увеличение приезжающих в Крым поездом в два раза

Пассажиропоток прибывающих на поезде в Крым туристов в сезон–2022 увеличится вдвое. Об этом 26 апреля рассказали в ИА «Крыминформ» со ссылкой на министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

«Так говорит оператор железнодорожного сообщения. Они называют весьма конкретные цифры, что порядка 2 млн пассажиров было в прошлом году и 4,8 млн они ожидают в этом году. Это за весь год. Естественно, пик будет приходиться с мая по сентябрь», — заявил Волченко.

Билеты, по его словам, раскупают моментально после поступления в продажу. Такой ажиотаж связан с приостановкой авиасообщения с полуостровом. В настоящий момент власти Крыма предпринимают все необходимые усилия для открытия дополнительных рейсов путем увеличения вагонного парка.

21 апреля сообщалось, что в Крым на майские праздники собираются поехать 2% россиян.

7 апреля зампред правительства Дмитрий Чернышенко рассказал «Известиям» о том, что правительство выделит на программу по созданию временных средств размещения — кемпингов, глэмпингов и автокемпингов — 4 млрд рублей. Пилотным регионом для реализации программы, скорее всего, станет Крым.