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Лавров отметил влияние ситуации на Украине на проблемы Евроатлантики

Лавров: ситуация на Украине ускорила проблемы Евроатлантики
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Ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести контакт в Москве по целому ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евроатлантике», — заявил глава российской дипломатии.

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О визите Гутерриша в Москву стало известно на прошлой неделе. В РФ намерены обсудить с ним вопросы, касающиеся Мариуполя и «Азовстали».

Генсек ООН направил письма президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Он хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

24 февраля генсек ООН заявил, что специальная военная операция России по защите Донбасса бессмысленна и якобы нарушает Устав ООН. Он напомнил, что днем ранее на заседании призывал Путина «остановить солдат» и дать миру шанс.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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