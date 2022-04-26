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«Газпром» заявил о штатном транзите газа через Украину

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«Газпром» поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме по заявкам потребителей. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в компании.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 млн кубических метров на 26 апреля», — цитирует сообщение «РИА Новости».

24 апреля официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов сообщил, что заявки на транзит газа из России в Европу выросли до 51,7 млн куб. м.

Максимальные показатели по заявкам со стороны европейских стран наблюдались в начале марта, тогда их объем составил до 109,6 млн куб. м.

Ранее, 17 марта, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам энергоносителей, ситуация стабильная, передает RT.

После того как Россия начала в феврале спецоперацию по защите Донбасса, многие европейские страны заявили, что рассматривают вопрос о введении эмбарго на российские энергоресурсы. Однако не все страны Европы согласились с инициативой из-за опасения тяжелых последствий такого решения.

Так, глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен 24 апреля заявил, что эмбарго на российский природный газ станет «настоящей катастрофой», поэтому оправданий для его введения в Германии нет. По его словам, в случае отказа от российских энергоносителей экономика страны окажется недееспособной.

Ранее, 4 апреля, Центр развития энергетики представил мартовский отчет «Слом парадигмы», где рассказал о перспективах рынков энергоносителей на Западе и в России. Как убеждены эксперты, Европа не сможет в ближайшее время отказаться от российского газа.

Контрактные обязательства компании «Газпром» по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или примерно 109,6 млн кубометров в сутки. При этом с конца февраля этого года украинский транзит газа из РФ, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, держался на близком к этому объему уровне. Несущественно он сокращался только на пару дней в середине марта, сообщается на сайте kp.ru.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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