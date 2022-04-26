В Приднестровье введен красный уровень террористической опасности

Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики решил ввести красный уровень террористической опасности. Решение принято 26 апреля на заседании Совбеза по вопросу террористических атак.

«Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности по вопросу террористических атак на объекты инфраструктуры и госучреждения», — говорится на сайте лидера.

Ранее во вторник президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности на фоне инцидентов в Приндестровье. Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья были взорваны две радиовышки. Согласно сообщению МВД региона, милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы минобороны начали обследование всех объектов центра.

Взрывами были уничтожены две антенны, которые ретранслировали эфир российских радиостанций.

В понедельник серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. В соседних домах взрывной волной были повреждены стекла. Несколько Telegram-каналов опубликовали снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.