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В Приднестровье введен красный уровень террористической опасности

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Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики решил ввести красный уровень террористической опасности. Решение принято 26 апреля на заседании Совбеза по вопросу террористических атак.

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«Президент Приднестровья Вадим Красносельский провел заседание Совета безопасности по вопросу террористических атак на объекты инфраструктуры и госучреждения», — говорится на сайте лидера.

Ранее во вторник президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности на фоне инцидентов в Приндестровье. Утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья были взорваны две радиовышки. Согласно сообщению МВД региона, милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы минобороны начали обследование всех объектов центра.

Взрывами были уничтожены две антенны, которые ретранслировали эфир российских радиостанций.

В понедельник серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. В соседних домах взрывной волной были повреждены стекла. Несколько Telegram-каналов опубликовали снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

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