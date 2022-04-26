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В Южном Тушине по проекту «Питомцы в Москве» построят новую площадку

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26 апреля в районе Южное Тушино на территории Кленового сквера началось строительство современной площадки для выгула собак. Эта площадка возводится в рамках нового городского проекта «Питомцы в Москве», сообщили представители АНО «Мой район».

Существующая на этом месте старая площадка лишена необходимой инфраструктуры и не соответствует современным требованиям. Новая концепция предусматривает разделение территории, площадь которой составит около 520 кв. м, на тренировочную и выгульную функциональные зоны. На тренировочной планируется установить несколько видов снарядов для дрессировки собак: бум, барьер, мостик. Также будет обустроена зона отдыха для владельцев собак.

«Площадка для выгула домашних питомцев в районе Южное Тушино строится по проекту "Питомцы в Москве". Это одно из направлений программы мэра Москвы "Мой район", которая направлена на комплексное развитие всех районов города. К разработке проектов новых площадок были привлечены кинологи из Российской кинологической федерации, проведены фокус-группы и онлайн-опросы», — рассказала руководитель проектного офиса АНО «Мой район» Бэла Ляув.

В 2021 году в Москве были построены 4 новые площадки для выгула и дрессировки собак — две небольшие площадки в районах Ясенево и Можайский и две крупные — в Лосиноостровском районе и в Северном Медведково. В 2022 г. по программе «Питомцы в Москве» планируется благоустроить порядка 30 площадок почти во всех столичных округах. Все игровое и тренировочное оборудование на новых площадках отвечает современным требованиям. По периметру площадок выставляются надежные ограждения, а двойные ворота защищают от случайного выхода собаки без поводка.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», в рамках которой в столице создают комфортные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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