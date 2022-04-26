В Сыктывкаре начали поиск подрядчика для ремонта водоочистных сооружений

Открытое акционерное общество (ОАО) «Сыктывкарский водоканал» 25 апреля разместило в интернет-портале госзакупок заявку на выполнение работ по капитальному ремонту резервуара чистой воды в микрорайоне Красная Гора под Сыктывкаром. В ИА «Комиинформ» сообщили, что в настоящий момент ведутся поиски подрядчика, а сумма контракта составит 18,5 млн рублей.

«Резервуар вмещает в себя 10 тыс. куб. м воды, в течение 145 рабочих дней с даты начала работ подрядчик должен провести капитальный ремонт объекта», — говорится в публикации.

Желающие выполнить данные работы организации должны в срок до 11 мая подать все необходимые документы для участия в электронном аукционе. Экспертная комиссия на конкурентной основе определит подрядчика и заключит с ним договор. Подрядная организация на всех этапах проведения работ по капитальному ремонту должна будет согласовывать с выбранным человеком свои действия.

Необходимо провести работы по демонтажу и устройству циркуляционных перегородок, монтажного проема, камеры приборов и восстановлению ограждающих конструкций и другое.

25 апреля власти Иркутска перенесли дату начала ремонта путепровода на станции Батарейной. Объект закроют для проведения работ после майских праздников, сообщает пресс-служба городской администрации. Изначально ограничить движение по путепроводу планировалось с 1 мая. Сроки скорректировали, чтобы не создавать препятствий местным жителям в период праздников.