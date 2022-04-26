Президент Молдавии созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду созвала во вторник, 26 апреля, заседание Совета безопасности на фоне инцидентов в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе. Заседание начнется в 13:00 (совпадает с мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в поселке Маяк Григориопольского района в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прогремели два взрыва. Согласно сообщению МВД региона, милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы минобороны начали обследование всех объектов центра.

Взрывами были уничтожены две антенны, которые ретранслировали эфир российских радиостанций.

Накануне серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. В соседних домах взрывной волной были повреждены стекла. Несколько Telegram-каналов опубликовали снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что Москва не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье. Он подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование приднестровской проблемы «при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.