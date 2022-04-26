Прямой эфир

Президент Молдавии созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Молдавии Майя Санду созвала во вторник, 26 апреля, заседание Совета безопасности на фоне инцидентов в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

С чужого голоса: Кишинев хочет удалить российских миротворцев из Приднестровья
Правительство Молдавии стремится к сотрудничеству с НАТО

«Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе. Заседание начнется в 13:00 (совпадает с мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в поселке Маяк Григориопольского района в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прогремели два взрыва. Согласно сообщению МВД региона, милиционеры оцепили территорию радиотелецентра «‎Маяк», саперы минобороны начали обследование всех объектов центра.

Взрывами были уничтожены две антенны, которые ретранслировали эфир российских радиостанций.

Накануне серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. В соседних домах взрывной волной были повреждены стекла. Несколько Telegram-каналов опубликовали снимки очевидцев, на которых видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что Москва не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье. Он подчеркнул, что Россия выступает за мирное урегулирование приднестровской проблемы «при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически не подконтрольной Молдавии территорией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022