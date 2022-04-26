Жители Барнаула поделились своими пожеланиями об уровне МРОТ

По результатам опроса, проведенного среди жителей Барнаула, граждане хотели бы получать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 36,3 тыс рублей. Такие данные в понедельник, 25 апреля, опубликовали на сайте издания «Алтапресс» со ссылкой на сервис SuperJob.

Так, сумма пожелания увеличилась по сравнению с началом 2022 года на чуть более чем четыре тысячи рублей — в январе жители Барнаула готовы были согласиться получать 32,2 тыс рублей в месяц.

Опрос проводился в период с 17 марта по 21 апреля.

В данный момент МРОТ в России составляет 13 890 рублей. Подобные опросы проводятся периодически для выявления потребностей граждан. Барнаульцы занимают 18 место по уровню запросов. На первом - Москва, где опрос показал желание горожан получать минимум 43,2 тыс рублей, затем следует Владивосток с 40,7 тыс, Санкт-Петербург (39,4 тыс рублей), Хабаровск (39,2 тыс рублей) и Красноярск (39,1 тыс рублей).

19 апреля подвели итоги опроса россиян о желаемом размере пенсионных выплат. Самые высокие пожелания зафиксированы в Москве (50 000 рублей), Санкт-Петербурге (47 900 рублей) и Хабаровске (46 300 рублей), а самые низкие — в Воронеже (40 200 рублей) и Ижевске (40 300 рублей).

При этом самые высокие ожидания отмечаются у респондентов с доходом свыше 80 тыс. рублей (их желаемая пенсия — 49 400 рублей) и опрошенных старше 45 лет (46 900 рублей). Самые низкие ожидания от пенсии зафиксированы у россиян с доходом менее 30 тыс. рублей (38 100 рублей).

Отмечается, что в этом году желаемая пенсия россиян на 5% выше, чем респонденты называли во время аналогичного исследования в ноябре 2021 года.