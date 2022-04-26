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МВД ПМР: взрывы в Приднестровье повредили вышки, которые транслировали российское радио

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Неизвестные взорвали в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике региональный радиоцентр, ретранслировавший российские радиопрограммы. Об этом 26 апреля сообщило МВД региона в Telegram.

«Из строя выведены две самые мощные антенны: одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в публикации.

Отмечается, что два взрыва прогремели в 6:40 мск и 7:05 мск, на месте происшествия работают саперы и милиция. В МВД уточнили, что никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

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В населенном пункте Маяк, где прогремели взрывы, расположен крупнейший в Европе радиотелецентр, который принадлежал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», он способен передавать сигнал на территорию США, Латинской Америки и Ближнего Востока.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.

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