МВД ПМР: взрывы в Приднестровье повредили вышки, которые транслировали российское радио

Неизвестные взорвали в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике региональный радиоцентр, ретранслировавший российские радиопрограммы. Об этом 26 апреля сообщило МВД региона в Telegram.

«Из строя выведены две самые мощные антенны: одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ», — говорится в публикации.

Отмечается, что два взрыва прогремели в 6:40 мск и 7:05 мск, на месте происшествия работают саперы и милиция. В МВД уточнили, что никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал.

В населенном пункте Маяк, где прогремели взрывы, расположен крупнейший в Европе радиотелецентр, который принадлежал «Российской телевизионной и радиовещательной сети», он способен передавать сигнал на территорию США, Латинской Америки и Ближнего Востока.

За день до происшествия серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. Несколько Telegram-каналов показали снятые очевидцами кадры, где видны два использованных гранатомета на дороге рядом со зданием.