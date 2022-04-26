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СМИ рассказали о неловкой ситуации из-за слов Зеленского о визите Блинкена и Остина

NBC: Зеленский поставил США в неловкую ситуацию, рассказав о визите Блинкена и Остина
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Президент Украины Владимир Зеленский, рассказавший в субботу, 23 апреля, о предстоящем визите в Киев министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, застал Вашингтон врасплох. Об этом 26 апреля сообщил на своем сайте телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.

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Высокопоставленные представители США прибыли в Польшу на разных самолетах, их визит был засекречен. Правительство США не подтверждало информацию о визите до завершения поездки, когда Блинкен и Остин благополучно покинули Украину.

По словам официальных лиц США, разоблачение Зеленским передвижений Блинкена и Остина во время субботней пресс-конференции застало Вашингтон врасплох, особенно учитывая, что окончательное решение о поездке госсекретаря и главы Пентагона на Украину приняли в последний момент.

Поездки в зону боевых действий президентов США и других высокопоставленных чиновников не анонсируются.

Блинкен и Остин отправились в Польшу с ограниченным числом журналистов в соответствии с установленными США основными правилами, согласно которым они не должны сообщать о поездке до ее завершения. В поездке из Польши на Украину американские журналисты их уже не сопровождали.

Остин и Блинкен побывали в Киеве с рабочим визитом. Они объявили о выделении свыше $700 млн на прямую и косвенную помощь украинской армии. Кроме того, они передали украинскому президенту информацию о том, что вскоре американские дипломаты вернутся к своей работе на территории Украины.

Зеленский передал американцам план действий по ужесточению санкций против России, а также поблагодарил за военную помощь, которая оказана уже на $3,4 млрд, назвав ее самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация, денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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